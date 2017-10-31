МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение из-за тумана Фото: МСЧ по РБ МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение из-за тумана Фото: МСЧ по РБ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии вновь распространило экстренное штормовое предупреждение из-за сильного тумана.

«Во второй половине дня 31 октября в восточных районах республики сохранится сильный туман с видимостью 50 метров и менее», — информирует ведомство со ссылкой на Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС напоминают, что в период тумана увеличивается вероятность аварий, столкновений среди машин. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По данным метеорологов, сегодня, 31 октября, в регионе сохранится дождливая и ветреная погода. Днем столбики термометров покажут +3, +8 градусов, ночью +1, +6 , при прояснениях до -3.

Завтра, 1 ноября, ожидаются небольшие осадки, местами до умеренных, в виде дождя и снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, в порывах до сильного. Днем воздух прогреется до 0, +5 градусов. Ночью местами ожидается незначительное похолодание до -2.