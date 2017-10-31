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31 октября Вторник

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Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил кассацию АФК «Система» по снятию ареста с ее активов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге во вторник не удовлетворил кассационные жалобы АФК «Система» и ее «дочки» АО «Система-Инвест» на отказ судов нижестоящих инстанций снять арест с активов корпорации по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

«Суд постановил определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12 июля 2017 года и постановление Восемнадцатого апелляционного арбитражного суда от 11 сентября по тому же делу оставить без изменений. Кассационную жалобу АФК «Система» и «Система-Инвест» — без удовлетворения», — заявила судья.

17 октября Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел и отказал в удовлетворении похожих кассаций на определение судов нижестоящих инстанций о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на активы компании.

Все эти кассационные жалобы касаются по сути одного решения, но не объединены в одно производство и поэтому рассмотрены в разное время.

Также сообщалось, что «Роснефть» подала иск о взыскании с АФК «Система» 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году.

По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (пакеты акций — 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% «БЭСК») были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей к первоначальной сумме требований.

Теги: АФК Система, кассационные жалобы
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