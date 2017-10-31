УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Верховный суд России внесет в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вводящий новый тип наказуемого деяния — уголовный проступок, промежуточный между преступлением и правонарушением. Соответствующее постановление во вторник, 31 октября, принял пленум ВС, сообщает РБК.

Проступком будет признаваться преступление небольшой тяжести, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, говорится в законопроекте. В действующем законе есть четыре категории преступлений по тяжести, при этом к преступлениям небольшой тяжести относятся как кража, мошенничество или истязание без отягчающих обстоятельств, так и неопасные экономические преступления, напомнил зампредседателя ВС Владимир Давыдов. За наименее значительные из таких деяний вовсе не предусмотрено наказания в виде лишения свободы.

Таких составов в УК около восьмидесяти, и по ним за минувший год были осуждены порядка 40 тысяч человек. Это, например, клевета, разные квалифицированные виды мошенничества (в сфере кредитования, выплат или с платежными картами), разглашение тайны усыновления, воспрепятствование работе избирательных комиссий или нарушение неприкосновенности жилища.​ Именно их предлагается перевести в категорию уголовных проступков.

Граждане, совершившие такое деяние впервые, не будут нести уголовной ответственности в полном смысле слова — они могут быть приговорены к штрафу, исправительным или обязательным работам, однако судимости у них не будет. ​Уголовная ответственность для таких граждан будет предусмотрена, если они злос​тно уклоняются от наказания.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев впервые предложил ввести в УК категорию уголовного проступка в прошлом году, похожую идею чуть ранее высказывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.