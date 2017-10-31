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Константин Толкачев решает проблемы ЖКХ и комфортной городской среды на Совете законодателей России

ПОЛИТИКА

Константин Толкачев решает проблемы ЖКХ и комфортной городской среды на Совете законодателей России Фото: Ксения Калинина

Константин Толкачев решает проблемы ЖКХ и комфортной городской среды на Совете законодателей России Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев принимает участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации.

В центре внимания парламентариев — законодательное регулирование жилищной политики и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Перед законодателями выступят министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, руководители иных министерств и ведомств страны, главы регионов и их законодательных органов.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — обширная и непростая отрасль. В ней периодически возникают новые сложности, в том числе и в сфере законодательного регулирования. Для решения накопившихся вопросов и было решено провести предстоящее заседание, — прокомментировал Константин Толкачев. — В ходе встречи будут обсуждаться переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, формирование и реализация региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, упрощение процедур вхождения муниципальных образований в конкурсный отбор проектов по благоустройству придомовых территорий.в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, пойдет речь о результатах мониторинга обоснованности размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, эффективности управления многоквартирными домами и прозрачности деятельности управляющих компаний.

Константин Толкачев отметил также, что в повестку дня предстоящего заседания включены вопросы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования рынка доступного арендного жилья.

«Эти меры нацелены на поддержку наиболее слабо защищенных слоев населения, — сказал председатель парламента Башкортостана. — Они полностью коррелируют с той социальной политикой, которая проводится в нашей республике. Так, в пятницу на заседании Государственного Собрания депутаты поддержали целый блок законопроектов, нацеленных на поддержку детей-сирот и приемных семей, повышение детских пособий, улучшение материального благосостояния пенсионеров с низкими доходами».

Справка. Совет законодателей Российской Федерации — совещательный и консультативный орган при Федеральном Собрании, функционирующий с марта 2012 года. Его основная задача — законодательное обеспечение государственной политики, организация взаимодействия Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов регионов. Совет законодателей возглавляют два сопредседателя — Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В составе Совета законодателей 12 комиссий. Одну из них — Комиссию по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции возглавляет Константин Толкачев.

Теги: Совет законодателей России
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