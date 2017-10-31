В Уфе в Кировском районе отключат холодную и горячую воду
В Уфе в Кировском районе отключат холодную и горячую воду Фото: gidroguru.com
В Уфе в Кировском районе отключат холодную и горячую воду Фото: gidroguru.com
УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Кировском районе Уфы 2 ноября в связи с ремонтом двух водопроводных колодцев на улицах Чернышевского и Худайбердина «Уфаводоканал» отключит всю воду у ряда потребителей. В четверг с 10.00 до 22.00 не будет холодной и горячей воды по следующим адресам:
ул. Чернышевского, 101, 101а, 103, 105, 112, 114, 115;
ул. Худайбердина, 11, 15, 17, 22, 24, 28;
ул. Кирова, 40, 40/1.