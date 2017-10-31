В Уфе в Нагаево по инициативе жителей установили уличное освещение Фото: администрация Уфы В Уфе в Нагаево по инициативе жителей установили уличное освещение Фото: администрация Уфы

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В пригороде Уфы поселке Нагаево по инициативе местных жителей установлено 260 фонарей на улицах Рощинской, Заречной, Луговой и Г. Тагана. Общая протяженность линии составляет 8,3 км. Решение провести освещение было принято Общественным советом поселка, напомнили в администрации столицы. Тендер был проведен весной на сумму около 3,3 млн рублей.

Кроме того, в местном парке появились светодиодные гирлянды-«светлячки». Приобретение строительных материалов и монтаж линии освещения выполнены за счет средств Благотворительного фонда развития микрорайона, инвесторов и местных жителей.