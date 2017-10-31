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В Башкирии поисковики разыскивают родных погибшего красноармейца Павла Сухих

ОБЩЕСТВО

В Башкирии поисковики разыскивают родных погибшего красноармейца Павла Сухих Фото: поисковое движение

В Башкирии поисковики разыскивают родных погибшего красноармейца Павла Сухих Фото: поисковое движение

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Поисковики Башкирии разыскивают родных погибшего красноармейца. Жители республики могут помочь ещё одному земляку вернуться с войны.

Руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков пояснил, что осенью 2017 года в окрестностях деревни Заситино Себежского района Псковской области поисковым отрядом «Забытый батальон» были найдены останки погибшего красноармейца. У военнослужащего обнаружили медальон, при его прочтении удалось установить личность погибшего. Им оказался Сухих Павел Андреевич, 1911 года рождения, уроженец деревни Егорьевка Подгорьевского сельсовета Куюргазинского района. Супруга бойца — Сухих Мария Федоровна. Красноармеец служил в 391 стрелковом полку 170 стрелковой дивизии. Числился пропавшим без вести с лета 1941 года.

Поисковики просят родных воина выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 — Волков Владимир Сергеевич.

Теги: память
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