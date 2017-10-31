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31 октября Вторник

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Башкирская кураистка Земфира Рашитова готова разрушать стереотипы

КУЛЬТУРА

Башкирская кураистка Земфира Рашитова готова разрушать стереотипы

Фото: Айдар Степанов

Башкирская кураистка Земфира Рашитова готова разрушать стереотипы

Фото: Айдар Степанов

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На прошедшем впервые в Уфе музыкальном состязании «Курай баттл», обойдя известных кураистов-мужчин, победила девушка-кураистка. Она исполнила редкую народную мелодию «Кыркты кэкук» в собственной аранжировке.

«Изначально я должна была состязаться в мастерстве с Ильнуром Хайруллиным, но в итоге играла одна. Во втором отделении с Эстрадно-джазовым оркестром исполнила на курае «Moon River» Генри Манчини, — рассказывает Земфира. — Интересно было принять участие в концерте нового формата. Главным было не состязание, а желание достойно выступить, понравиться зрителям, чтобы все в музыкальном плане прозвучало качественно».

Земфире Рашитовой 23 года, она работает на телеканале «Тамыр» редактором программы «Гора новостей», учится на 4-м курсе Уфимского института искусств им. З. Исмагилова (преподаватель — Венер Елкибаев), председатель Молодежного совета при Доме дружбы народов РБ. В свободное от учебы и работы время преподает детям уроки игры на курае, путешествует, «продвигает» любимый инструмент курай. В мире музыки Земфира живет с детства: ее бабушка любит петь, а дедушка играет на аккордеоне. Родные с уважением отнеслись к решению Земфиры выбрать для себя сложный, считающийся исконно мужским музыкальный инструмент.

«Я привыкла, что обычно нахожусь одна среди мужчин. Хочу стать профессиональной кураисткой: сделать сольную карьеру, играть на сцене, разрушить стереотипы, открыть новую дорогу женщинам-кураисткам», — говорит Земфира.

Музыкант уточнила, что в основном пользуется традиционным кураем, хотя развитие хроматических разновидностей инструмента приветствует. Земфире нравится находить редкие образцы народного творчества и выносить их на суд зрителей. Кураистка также любит играть зарубежную музыку, которые в интерпретации курая всегда воспринимаются публикой с большим интересом.

Теги: музыка, народные инструменты
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