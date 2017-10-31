Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

31 октября Вторник

Уфа   °

Стали известны площадки, где жители Башкирии напишут этнографический диктант

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства, пройдет во всех субъектах РФ, в том числе в Башкортостане, в пятницу, 3 ноября. Республика к этой акции присоединится второй раз.

Стали известны площадки, где жители РБ смогут написать диктант по этнографии. Всего их 12. В их числе — Башкирский государственный университет, в частности, Институт истории и государственного управления (ул. К.Маркса, 3/4, гуманитарный корпус, 4 этаж, аудитория 405), а также в филиалы вуза в Сибае, Нефтекамске, Бирске, Стерлитамаке; Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы; Башкирский институт технологий и управления в Мелеузе; Башкирский институт социальных технологий; Уфимский многопрофильный профессиональный колледж; Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж; Нефтекамский педагогический колледж; Месягутовский педагогический колледж.

Диктант состоит из 30 тестовых заданий, включающих в себя две части: федеральную (20 вопросов) и региональную тематику (10 вопросов). Время, отведенное на их выполнение, — 45 минут. Онлайн-тест можно пройти 3 ноября с 10-00 до 5 ноября 23-59.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря.

Все подробности о проекте можно узнать, перейдя по ссылке.

Теги: этнографический диктант
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть