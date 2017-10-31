УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант», приуроченная ко Дню народного единства, пройдет во всех субъектах РФ, в том числе в Башкортостане, в пятницу, 3 ноября. Республика к этой акции присоединится второй раз.

Стали известны площадки, где жители РБ смогут написать диктант по этнографии. Всего их 12. В их числе — Башкирский государственный университет, в частности, Институт истории и государственного управления (ул. К.Маркса, 3/4, гуманитарный корпус, 4 этаж, аудитория 405), а также в филиалы вуза в Сибае, Нефтекамске, Бирске, Стерлитамаке; Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы; Башкирский институт технологий и управления в Мелеузе; Башкирский институт социальных технологий; Уфимский многопрофильный профессиональный колледж; Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж; Нефтекамский педагогический колледж; Месягутовский педагогический колледж.

Диктант состоит из 30 тестовых заданий, включающих в себя две части: федеральную (20 вопросов) и региональную тематику (10 вопросов). Время, отведенное на их выполнение, — 45 минут. Онлайн-тест можно пройти 3 ноября с 10-00 до 5 ноября 23-59.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря.

Все подробности о проекте можно узнать, перейдя по ссылке.