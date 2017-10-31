В Башкирии снесут «нелегальную» гостиницу Фото: автор В Башкирии снесут «нелегальную» гостиницу Фото: автор

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Кугарчинский межрайонный суд по иску прокурора района обязал снести самовольные постройки. В пресс-службе республиканского надзорного ведомства сообщили, что в 2012 году местный житель арендовал у муниципалитета 69 соток около деревни Баш-Беркутово. На этой территории он якобы хотел заниматься пчеловодством. Но вместо того, чтобы использовать землю по целевому назначению, мужчина построил дом гостиничного типа площадью около 200 кв. метров и баню площадью 20 кв. метров.

По закону капитальное строительство на сельскохозяйственных землях запрещено. Поэтому прокурор района в судебном порядке потребовал от нарушителя снести незаконное строение за собственный счет и рекультивировать землю. Прокуратура взяла фактическое исполнение решения суда на контроль.