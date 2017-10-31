В Бурзянском районе Башкирии волки начали охотиться в частных дворах Фото: гр. «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]»/vk.com





В Бурзянском районе Башкирии волки начали охотиться в частных дворах Фото: гр. «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]»/vk.com

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Бурзянском районе Башкортостана местные жители жалуются на нашествие волков, хищники не боятся заходить даже на территорию частных дворов. Так, в деревне Кильдигулово волки задрали несколько овец во дворе одного из жителей.

«Из-за отсутствия уличного освещения волки начали ходить во дворах. Они могут напасть и на человека», — пожаловался анонимный подписчик в группе «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]». К своему посту он приложил несколько фотографий с окровавленными трупами и останками животных. На одной из фотографий автор запечатлел след от лапы незваного «гостя».