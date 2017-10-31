Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

31 октября Вторник

Уфа   °

В Бурзянском районе Башкирии волки начали охотиться в частных дворах

ОБЩЕСТВО

В Бурзянском районе Башкирии волки начали охотиться в частных дворах

Фото: гр. «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]»/vk.com

В Бурзянском районе Башкирии волки начали охотиться в частных дворах

Фото: гр. «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]»/vk.com

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Бурзянском районе Башкортостана местные жители жалуются на нашествие волков, хищники не боятся заходить даже на территорию частных дворов. Так, в деревне Кильдигулово волки задрали несколько овец во дворе одного из жителей.

«Из-за отсутствия уличного освещения волки начали ходить во дворах. Они могут напасть и на человека», — пожаловался анонимный подписчик в группе «Бөрйәндәр. [Бурзян.Бөрйән. Бурзянский район]». К своему посту он приложил несколько фотографий с окровавленными трупами и останками животных. На одной из фотографий автор запечатлел след от лапы незваного «гостя».

Теги: хищные животные, волки
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть