В Уфе водитель-«гонщик» за смертельный наезд на пешехода получил условный срок Фото: Олег Яровиков В Уфе водитель-«гонщик» за смертельный наезд на пешехода получил условный срок Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил водителя, насмерть сбившего на скорости пешехода, к одному году шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Также мужчину на три года лишили водительских прав. Приговор вступил в законную силу.

По информации пресс-службы Верховного суда РБ, в июле этого года обвиняемый днем ехал на автомобиле «ВАЗ» со скоростью не менее 108 км/ч. Асфальт был сухим, видимость хорошая. Водитель нарушил требования ПДД — допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.

Подсудимый полностью признал свою вину.