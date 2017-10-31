Фанаты ФК «Уфа» на улицах города устроили шоу дымовых шашек - видео Фото: Стоп-кадр видео Фанаты ФК «Уфа» на улицах города устроили шоу дымовых шашек - видео Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

«Татаро-башкирское дерби» началось за несколько часов до стартового свистка. Фанаты футбольного клуба «Уфа» большим составом провожали команду на стадион «Нефтяник» от гостиницы. Игроки в клубном автобусе отъезжали от гостиницы, когда болельщики выстроились в колонну на улице Менделеева и зажгли дымовые шашки и устроили шоу.

«Нас болельщики при выезде из отеля немного завели», — прокомментировал уже после матча полузащитник «уфимцев» Дмитрий Стоцкий.

30 октября «Уфа» принимала на домашнем поле казанский «Рубин». Эта встреча войдет в историю как первая победа башкирского клуба в татаро-башкирском футбольном дерби. Игра закончилась со счетом 2:1.