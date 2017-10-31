Башкирский педуниверситет имени М.Акмуллы проводит бесплатные субботние вебинары для родителей Фото: пресс-центр БГПУ Башкирский педуниверситет имени М.Акмуллы проводит бесплатные субботние вебинары для родителей Фото: пресс-центр БГПУ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе Институт семьи и детства Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы проводит бесплатные субботние вебинары для родителей.

Этот проект — продолжение прошлогодних «Семейных суббот», но в этом году организаторы решили поменять формат на онлайн-общение. Темы вебинаров — актуальные и востребованные, как родительским сообществом, так и специалистами. Ведущие — известные семейные психологи, социальные и коррекционные педагоги, специалисты по проблемам семьи и детства.

На портале «Электронное образование РБ» размещена запись первого в этом году вебинара на тему «Адаптация первоклассников». Он прошел 26 октября. В следующем вебинаре речь пойдет о психологической подготовке старшеклассников к ЕГЭ, уточнили в пресс-центре БГПУ.