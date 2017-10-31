УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Медиахолдинг «Эксперт» опубликовал рейтинг крупнейших компаний российского бизнеса, представляющих основные сферы экономики. В числе 400 лидеров вновь Башкирская содовая компания.

Предприятие упрочило свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом, поднявшись вверх на 15 ступеней.

Критерием для составления рейтинга «Эксперт 400» стал показатель, характеризующий объем реализации продукции по итогам 2016 года. Лишь три компании от Башкортостана вошли в рейтинг.

«Тот факт, что «Эксперт» ежегодно включает наше предприятие в рейтинг — еще одно свидетельство успешной работы компании. Сегодня БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ и каустической соды. Выручка Башкирской содовой компании в 2016 году составила 39,1 млрд рублей, чистая прибыль 10,9 млрд рублей. Успешная деятельность предприятия обеспечила и рост налоговых отчислений, которые за последние два года выросли более чем в два раза», — сказал заместитель генерального директора по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин.