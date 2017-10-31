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31 октября Вторник

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Житель Башкирии, лишенный водительских прав на 20 лет, вновь попался за рулем нетрезвым

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии, лишенный водительских прав на 20 лет, вновь попался за рулем нетрезвым Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии, лишенный водительских прав на 20 лет, вновь попался за рулем нетрезвым Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в городе Дюртюли мировой судья вынес приговор 47-летнему местному жителю по статье «повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в июле 2017 года нетрезвый водитель сел за руль ВАЗ-2109. Его задержали сотрудники местной Госавтоинспекции. Выяснилось, что мужчина с 2004 по 2007 годы 11 раз привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Он был лишен права управления транспортным средством более чем на 20 лет. В связи с этим в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Подсудимый признал свою вину.

Суд приговорил его к 160 часам обязательных работ и вновь лишил права управления автотранспортом еще на два года.

Теги: ГИБДД, водительские права, прокуратура
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