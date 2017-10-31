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31 октября Вторник

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Уфимец избил врача скорой помощи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец избил врача скорой помощи Фото: автор

Уфимец избил врача скорой помощи Фото: автор

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя по статьям «угроза убийством» и «побои».

По информации региональной прокуратуры, в июле этого года прохожие позвонили в экстренные службы и сообщили, что на улице А. Невского без сознания лежит мужчина. На вызов выехала бригада скорой помощи. Выяснилось, что нуждающийся в помощи находился в состоянии сильного опьянения. Медики хотели оказать ему помощь, но мужчина напал на врача, несколько раз ударил его кулаком, после чего вытащил складной нож и стал угрожать убийством. Очевидцы вызвали полицию. Стражи порядка пресекли преступные действия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ранее он был судим за кражу и мошенничество. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Теги: угроза убийством, побои
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