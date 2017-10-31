Молодежный карьер Учалинского ГОКа отметил 40-летие Фото: пресс-служба УГОК Молодежный карьер Учалинского ГОКа отметил 40-летие Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На руднике «Узельгинский» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) состоялось торжественное мероприятие по случаю 40-летия со дня начала работ на Молодежном месторождении. В честь этого события несколько десятков работников рудника были удостоены почетных грамот за многолетний добросовестный труд.

«Молодежный карьер принес много металла, — открыл церемонию награждения директор рудника «Узельгинский» Азат Ахметов, — благодаря чему строились и развивались другие рудники комбината. Сегодня месторождение продолжает отрабатываться подземным способом, выдавая ежемесячно до 25 тысяч тонн руды».

В числе награжденных — лучшие представители горняцкой профессии, чьим трудом сегодня добывается руда. Среди них Заслуженный шахтер России Кадир Харрасов. Сейчас он трудится на руднике «Узельгинский» слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования. В 2002 году, будучи проходчиком, он обурил первый шпур при строительстве портала Молодежного подземного рудника.

«Был приказ руководства поднять из шахты буровую установку и ехать в Молодежный карьер строить портал, — вспоминает Кадир Харрасов. — С бригадой поехал. Были трудности, конечно, но мы справились».

Молодежное месторождение, расположенное на северо-восточном берегу озера Чебачье, было открыто в 1961 году Смирновым, Лобановым и Зенковым. После детальной разведки и утверждения запасов в 1977 году началось строительство Молодежного карьера. Открытым способом месторождение разрабатывалось более 25 лет. Для подземной разработки в 2002 году было начато строительство Молодежного подземного рудника. Находясь в составе рудника «Узельгинский», он по сей день продолжает выполнять плановые показатели. Для увеличения срока отработки Молодежного месторождения руководством комбината принято решение начать разведку Восточно-молодежного рудопроявления. На геологоразведку рудопроявления в этом году будет направлено порядка 40 млн. рублей.