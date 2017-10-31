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Денежные вознаграждения и пособия приемным родителям - стало известно, как они изменятся в Башкирии в 2018 году

ОБЩЕСТВО

Денежные вознаграждения и пособия приемным родителям - стало известно, как они изменятся в Башкирии в 2018 году Фото: Олег Яровиков

Денежные вознаграждения и пособия приемным родителям - стало известно, как они изменятся в Башкирии в 2018 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 января 2018 года в Башкортостане намерены увеличить размер пособий на содержание детей в приемных семьях, детей под опекой, а также вознаграждения приемным и патронатным родителям.

В частности, как отметила министр образования РБ Гульназ Шафикова, размер вознаграждения приемным и патронатным родителям с учетом районного коэффициента за каждого ребенка до трех лет составит 9013 рублей (при установленном размере — 7750 рублей), за каждого ребенка старше трех лет — 7513 рублей в месяц (при установленном размере — 6460 рублей).

Приемные родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья или малыша-инвалида в возрасте до трех лет, будут получать 10 816 рублей (при установленном размере — 9300 рублей), за каждого ребенка старше трех лет — 9016 рублей (при установленном размере — 7752 рубля).

Кроме того, с 1 января размер денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную и патронатную семью, под опеку (попечительство), составит за ребенка до трех лет 6350 рублей (при установленном размере — 5460 рублей), старше трех лет — 6106 рублей (при установленном размере — 5250 рублей).

Размер вознаграждения на содержание ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, с девиантным поведением до трех лет составит 7620 рублей (при установленном размере — 6552 рубля), старше трех лет — 7327 рублей (при установленном размере — 6300 рублей).

Теги: социальная поддержка, выплаты и пособия
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