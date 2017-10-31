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31 октября Вторник

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Уфимский «Толпар» одержал первую домашнюю победу над «Стальными лисами»

СПОРТ

Уфимский «Толпар» одержал первую домашнюю победу над «Стальными лисами» Фото: ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Толпар» одержал первую домашнюю победу над «Стальными лисами» Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На уфимском льду Дворца спорта состоялся поединок между молодежкой «Салавата» и магнитогорскими «Стальными лисами». Гости начали матч с агрессивных атак и заставили «Толпар» ошибиться и получить две штрафные минуты. К экватору первого периода уфимские хоккеисты организовали контратаку, в которой Ранис Миргалиев «вышел на рандеву» с вратарем магнитогорской дружины и распечатал ворота. После «толпаровцы» получили большинство и с успехом реализовали его: автором голевого броска от синей линии записали Ильдара Абдеева — 2:0.

После перерыва «юлаевская молодежка» не сбавила обороты и в третий раз поразила ворота гостей. Однако после инициативу перехватили «Стальные лисы», которые до конца второй двадцатиминутки смогли отыграть одну шайбу — 3:1.

Подопечные Алика Гареева в раздевалке, судя по событиям, получили задание играть на удержание счета. Но под занавес встречи уральцы поменяли вратаря на шестого игрока, ошиблись и пропустили четвертую шайбу в пустые ворота — 4:1. Дубль оформили Миргалиев и Абдеев.

Повторный матч «Толпар» — «Стальные лисы» пройдет 31 октября. Начало в 18.30 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, МХЛ, Толпар
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