Под Уфой водитель «ГАЗели» сбил 75-летнюю женщину Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk Под Уфой водитель «ГАЗели» сбил 75-летнюю женщину Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе, в селе Дмитриевка утром 31 октября произошел наезд на пешехода. В группе «Дорожный патруль Уфа» сообщается, что под колесами малотоннажки оказалась пожилая женщина. ДТП произошло на улице Трактовой.

Предварительно выяснилось, что водитель за рулем «ГАЗели» не заметил пешехода и начал сдавать назад. В результате он допустил наезд на 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшую с серьезными травмами увезли в больницу.