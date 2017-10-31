В Башкирии женщина погибла под колесами автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии женщина погибла под колесами автомобилей «Лада Калина» и «Лада Гранта» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Татышлинском районе Башкортостана накануне вечером произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, на 65 км трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда «Лада Калина» под управлением 23-летнего жителя Татышлинского района сбила 54-летнюю женщину. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехала «Лада Гранта».

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии. По предварительным данным, она перебегала дорогу в неустановленном месте.