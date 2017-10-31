Стало известно о состояние ребенка, пострадавшего при наезде автомобиля в Туймазах Фото: Олег Яровиков Стало известно о состояние ребенка, пострадавшего при наезде автомобиля в Туймазах Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Состояние пятилетнего ребенка, пострадавшего в ДТП по дороге в детский сад в городе Туймазы, на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное. По информации отдела ГИБДД МВД России по Туймазинскому району, ребенок госпитализирован в отделение травматологии местной больницы. У него диагностированы ушиб головного мозга легкой степени и ушиб мягких тканей тазобедренного сустава.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», авария произошла утром, 30 октября, в городе Туймазы на улице Чапаева. По предварительным данным, на пешеходном переходе водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину с пятилетним внуком. Оба пострадавших были госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу, где 69-летняя туймазинка скончалась от полученных травм.