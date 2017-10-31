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31 октября Вторник

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«Салават Юлаев» отправился в тур по Дальнему Востоку: первый матч с «Адмиралом»

СПОРТ

«Салават Юлаев» отправился в тур по Дальнему Востоку: первый матч с «Адмиралом» Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» отправился в тур по Дальнему Востоку: первый матч с «Адмиралом» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После обидного домашнего проигрыша «Магнитке» уфимская ледовая дружина отправилась в дальневосточный тур. Первая остановка во Владивостоке. 31 октября «юлаевцы» поборются за очки с местным «Адмиралом», который сегодня не попадает в зону плей-офф, расположившись на 12 строчке восточной конференции. «Моряки» в последних встречах уступили нижнекамскому «Нефтехимику» и казанскому «Ак Барсу».

«Салават Юлаев» по-прежнему нестабилен. За громкими победами следуют обидные поражения. Сейчас уфимские хоккеисты занимают пятое место Востока турнирной таблицы КХЛ. Однако отставание от «Барыса» составляет шесть очков.

Несмотря на неопределенное положение обоих соперников, эксперты прогнозируют игру с большим количеством голов.

Первый поединок между «юлаевцами» и «моряками» в юбилейном сезоне КХЛ закончился в пользу уфимской команды.

Начало встречи «Адмирал» — «Салават Юлаев» в 14.30 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, КХЛ, Салават Юлаев
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