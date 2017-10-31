УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Государственный долг Башкирии сократился на 2,5 млрд рублей за счет досрочного погашения кредитов, выданных в 2013 году Сбербанком. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики, — сообщает ТАСС. — Таким образом, с начала года госдолг снизился на 25,6%». Подтверждаются слова главы Башкирии Рустэма Хамитова, который как то раз сказал ТАСС, что «вопрос реструктуризации долгов не является актуальным для региона, так как у республики "кредитов немного совсем, мы в десятке лучших в России по этому показателю"».

«Эксперт-Урал» опубликовал статью «Грядут «Золотые времена нефтегаза»», в которой говорится: «Перечень из 38 приоритетных инвестпроектов в Башкирии общей стоимостью свыше 204 млрд рублей пополнился двумя новыми объектами с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд рублей и созданием 168 рабочих мест. Проекты включены в список приказом Минэкономразвития республики…

…Китайцы намерены стать якорными резидентами индустриального парка Воротыновский. Площадь парка — 57 гектаров с дальнейшей возможностью расширения до 219 га. Сейчас в Башкирии 11 индустриальных парков, но президент республики Рустэм Хамитов предполагает к 2020 году довести их число до 25».

Тот же «Эксперт-Урал» в работе «Деньги как фундамент» или «Рейтинг крупнейших строительных компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2016 года» сообщает, что «Крупнейшие застройщики преодолели негатив экономической ситуации, в совокупности нарастив доходы, валовую и чистую прибыль. Развитие отрасли тормозят низкая инвестиционная активность бизнеса и покупательная способность населения». Тут же представлен рейтинг 100 крупнейших строительных компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2016 года, подготовленный АЦ «Эксперт». Практически половина из них (44%) представляют Тюменскую область (с автономными округами), 20% — Свердловскую область, 16% — Башкирию.

И еще одно сообщение «Эксперт-Урала», который на сей раз очень внимателен к Башкирии: «Иностранцы инвестируют в башкирский АПК». Тут речь идет о том, что «Итальянская мясоперерабатывающая Gruppo Cremonini до конца октября зарегистрирует в Башкирии дочернюю структуру для запуска проекта строительства сети откормочных площадок (фидлотов) для КРС. Российское подразделение итальянского холдинга ООО «АгроСакмара» уже приступило к проектированию первой такой площадки в Федоровском районе республики.

В третьем квартале 2018 года Gruppo Cremonini планирует начать строительство, первая продукция фидлота поступит на реализацию в конце 2020-го. Мощность проекта на первом этапе составит 3 тыс. голов КРС в год, в 2021-м ее планируется увеличить вдвое. Одновременно обсуждается строительство второй площадки на 3 тыс. голов КРС в Бижбулякском районе. Планируется подобрать инвестору еще пять площадок для достижения суммарного объема производства до 21 тыс. голов КРС в год.

В июле 2016-го президент Gruppo Cremonini Луиджи Кремонини приезжал в Башкирию и на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым заявил о намерении построить мясоперерабатывающий завод. В декабре был подписан меморандум, в котором также говорится о реализации проектов создания не менее семи высокотехнологичных фидлотов с поголовьем 3 тыс. голов КРС в течение 2017 — 2018 годов ближе к южной границе республики — мясоперерабатывающему заводу Gruppo Cremonini в Оренбургской области, загруженному сегодня не более чем наполовину. Фидлоты дадут новый импульс для развития мясного скотоводства в Башкортостане. Стоимость проекта не указывается.

Также инвестировать в Башкирию планирует французская Savencia Fromage & Dairy (прежнее название — Bongrain). Компания сообщила о намерении приобрести мажоритарную долю в Белебеевском молочном комбинате…».

«Известия» считают, что «В Самарской области построят железную дорогу для торговли с КНР», и этого достаточно. «Как сообщает НИА «Самара», на первом этапе основной продукцией для экспорта в Китай станет сельскохозяйственная продукция, которая производится как на территории Самарской области, так и в других регионах ПФО. В будущем ассортимент товаров предполагается расширить. В проекте принимают участие Мордовия и Башкирия, а также Саратовская и Пензенская области».

«Известия» также извещают о образовании на территории Башкирии природных парков и грядущем внесении их в списки ЮНЕСКО: ««Башкирский Урал» внесут в Список наследия ЮНЕСКО». Тут про «Комплексный биосферный резерват «Башкирский Урал» в ближайшее семь-восемь лет будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Культурный мир Башкортостана» со ссылкой на министра культуры России Владимира Мединского. Территория состоит из парков, заповедников и заказников. Там обитают более 2 тыс. видов различных животных. В «Башкирском Урале» представлены различные типы ландшафта: ущелья горных рек, горные степи, луга, поймы рек и водохранилища.

Ранее портал iz.ru писал, что первый в России геопарк может появиться на горе Янгантау в Салаватском районе Башкирии. Там находятся 31 особо охраняемая природная территория и 26 памятников природы, в том числе «Геологический разрез Мечетлино». Также рассматривается вариант размещения парка в Бурзянском районе республики. Там для спасения популяции бурзянской пчелы требуется расширить территорию биосферного резервата «Башкирский Урал» и заповедника «Шульган-Таш»».

И еще: «В Башкирии будет создан еще один природный парк — «Зилим» в Гафурийском районе. Местные пещеры и сплав по реке Зилим популярны среди туристов. Многие приезжают на внедорожниках, квадроциклах, чем наносят ущерб природе. Новый статус территории позволит решить эти проблемы и открыть новые рабочие места».