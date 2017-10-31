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31 октября Вторник

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В Башкирии сотрудники ФСБ задержали пытавшегося выехать в Сирию к террористам уфимца

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали пытавшегося выехать в Сирию к террористам уфимца Фото: скриншот видео пресс-службы УФСБ России по РБ | Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан

В Башкирии сотрудники ФСБ задержали пытавшегося выехать в Сирию к террористам уфимца Фото: скриншот видео пресс-службы УФСБ России по РБ | Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

УФСБ России по Башкортостану возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего уфимца. По данным пресс-службы ведомства, он намеревался принять участие в деятельности организации, которая по российскому законодательству признана террористической.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину во время прохождения госграницы в международном аэропорту «Уфа». Он хотел уехать в Турцию, а затем переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (признана решением Верховного суда РФ террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России).

Уфимцу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания он полностью признал свою вину.

Теги: ФСБ, терроризм
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