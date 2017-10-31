В Башкирии МЧС предупреждает о сильном тумане Фото: автор В Башкирии МЧС предупреждает о сильном тумане Фото: автор

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане ожидается сильный туман. ГУ МЧС России по РБ со ссылкой на данные регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что утром и в первой половине 31 октября в восточных районах республики ожидается сильный туман с видимостью 50 метров и менее.

В ведомстве предупреждают, что туман и ухудшение видимости являются причинами чрезвычайных ситуаций. Увеличивается вероятность аварий, столкновений среди машин. МЧС призывает автолюбителей соблюдать дистанцию на дороге, снизить скорость. Пешеходам советуют быть аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог.