УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии должник по алиментам получил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Житель Стерлитамак уклонялся от содержания несовершеннолетнего ребенка и накопил задолженность на сумму свыше 580 тыс. рублей., сообщили в пресс-службе УФССП.

Мужчина официально нигде не работал. Предупреждения и требования представителя закона не пробуждали в нем родительских чувств. В итоге, судебный пристав составила в отношении него протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Суд признал должника виновными и назначил наказание в виде ареста на срок 10 суток. Если житель Стерлитамака не начнет осуществлять выплаты по алиментам, то может лишиться свободы сроком до 1 года.