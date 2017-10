УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском планетарии сегодня отметят Хэллоуин по-научному. Шутка заключена в том, что «День тёмной материи» физики предложили отмечать 31 октября на праздник Хэллоуин, сообщили в планетарии.

Тёмная материя составляет 85% вещества во Вселенной. Но так как она не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, то прямыми наблюдениями она не фиксируется. То есть, для науки она является своеобразным призраком, природа которого неизвестна. Она также неуловима, как те духи и нечисть, которые проникают в наш мир накануне 1 ноября, согласно представлениям древних кельтов, чьим праздником, собственно, и является Хэллоуин.

По всему миру, специалисты по физике элементарных частиц, проводят мероприятия, рассказывающие об их поисках субстрата тёмной материи.

Уфимский планетарий приурочил ко Дню тёмной материи премьеру полнокупольного фильма «Призрак Вселенной» (англ. «Phantom of the Universe: the hunt for dark matter») с комментариями астронома. Начало в 19:00. Вход свободный!