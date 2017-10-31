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В Башкирии оживленную трассу Уфа - Аэропорт закроют на два дня

ОБЩЕСТВО

В Башкирии оживленную трассу Уфа - Аэропорт закроют на два дня Фото: администрация Уфы

В Башкирии оживленную трассу Уфа - Аэропорт закроют на два дня Фото: администрация Уфы

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Движение транспорта по 1/2 автодороги Уфа — Аэропорт будет закрыто 3 и 8 ноября 2017 года, сообщает администрация столицы Башкирии. Причина связана со строительством надземного пешеходного перехода около микрорайона «Спутник» Кировского района столицы.

Объект будет востребован жителями активно развивающегося микрорайона, даст возможность разграничить пешеходный и транспортный потоки. Длина пролета надземного перехода составит 58 метров.

Как пояснили в мэрии, уже сооружен фундамент надземного пешеходного перехода, на участок завезен весь необходимый объем металлоконструкций и строительных материалов, построены переходно-скоростные полосы. Сегодня выполняется укрупненная сборка пролетного строения пешеходного перехода.

В связи с проведением монтажа пролетного строения будет закрыто движение транспорта 3 ноября в период с 00.00 до 06.00 по направлению движения Уфа — Аэропорт и 8 ноября по направлению движения Аэропорт — Уфа в период с 00.00 до 06.00. Движение транспорта будет организовано по 1/2 автодороги Уфа — Аэропорт, о чем будут сообщать дорожные указатели.

Городские службы приносят свои извинения за временные неудобства, призывают автомобилистов проявить понимание и планировать свой маршрут с достаточным запасом времени.

Теги: транспорт, перекрытие дорог
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