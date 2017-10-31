Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

31 октября Вторник

Уфа   °

Легковые автомобили теперь можно приобрести по программе льготного лизинга

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Легковые автомобили теперь можно приобрести по программе льготного лизинга Фото: Башинформ

Легковые автомобили теперь можно приобрести по программе льготного лизинга Фото: Башинформ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Программа льготного лизинга на легковые автомобили, производимые в России, расширена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух компаниях, которые имеют производство автомобилей в России. По их словам, соответствующее решение было представлено 27 октября, на совещании с автопроизводителями.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили расширение госпрограммы лизинга на легковые автомобили. Участие в программе принимает 61 российская лизинговая организация, уточнил представитель ведомства.

Ранее госпрограмма льготного лизинга распространялась только на легковые коммерческие автомобили, грузовики и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости автомобиля. Купить легковой автомобиль в рамках программы могли только таксомоторные фирмы, оформленные как юрлица. При этом, в отличие от кредитных программ, лизинг предполагает именно долгосрочную аренду, по завершении которой автомобиль можно выкупить по остаточной стоимости.

Теперь Минпромторг решил включить в нее легковые автомобили, производимые в России, с ценой не более 1,45 млн руб., говорят два собеседника РБК в компаниях-автопроизводителях. Программа распространится на физических и юридических лиц. Минпромторг решил ввести ее только на месяц — с 25 октября до 1 декабря, утверждают источники. Все автомобили в рамках этой программы должны быть переданы покупателю до 1 декабря. Размер субсидий на эту программу собеседники РБК не раскрывают.

Теги: автомобильный рынок, лизинг
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть