Легковые автомобили теперь можно приобрести по программе льготного лизинга Фото: Башинформ Легковые автомобили теперь можно приобрести по программе льготного лизинга Фото: Башинформ

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Программа льготного лизинга на легковые автомобили, производимые в России, расширена. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в двух компаниях, которые имеют производство автомобилей в России. По их словам, соответствующее решение было представлено 27 октября, на совещании с автопроизводителями.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили расширение госпрограммы лизинга на легковые автомобили. Участие в программе принимает 61 российская лизинговая организация, уточнил представитель ведомства.

Ранее госпрограмма льготного лизинга распространялась только на легковые коммерческие автомобили, грузовики и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости автомобиля. Купить легковой автомобиль в рамках программы могли только таксомоторные фирмы, оформленные как юрлица. При этом, в отличие от кредитных программ, лизинг предполагает именно долгосрочную аренду, по завершении которой автомобиль можно выкупить по остаточной стоимости.

Теперь Минпромторг решил включить в нее легковые автомобили, производимые в России, с ценой не более 1,45 млн руб., говорят два собеседника РБК в компаниях-автопроизводителях. Программа распространится на физических и юридических лиц. Минпромторг решил ввести ее только на месяц — с 25 октября до 1 декабря, утверждают источники. Все автомобили в рамках этой программы должны быть переданы покупателю до 1 декабря. Размер субсидий на эту программу собеседники РБК не раскрывают.