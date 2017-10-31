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Владимир Путин значительно повысил штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин значительно повысил штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов Фото: Олег Яровиков

Владимир Путин значительно повысил штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 2,5 тыс. рублей штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в Административный Кодекс, устанавливается новый размер штрафа за «невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения». Теперь он составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Ранее размер штрафа за это нарушение был фиксированный и составлял 1,5 тыс. рублей.

По данным «Известий», только в текущем году в России произошло более 28 тыс. ДТП, связанных с наездами на пешеходов. При этом по вине водителей случилось 16,8 тыс. из них, а по вине пешеходов — 11,6 тыс. аварий.

Теги: штрафы, пдд
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