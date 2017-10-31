В Башкирии сегодня до 8 тепла, а завтра пойдет снег Фото: автор В Башкирии сегодня до 8 тепла, а завтра пойдет снег Фото: автор

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас столбики термометров замерли на отметке +6 градусов. Атмосферное давление 731 мм ртутного столба. По прогнозам синоптиков, ближе к вечеру давление начнет падать. Этот перепад могут почувствовать метеозависимые люди. Возможны головные боли, упадок сил.

Днем прогнозируют небольшие дожди. Ветер умеренный, юго-западный, порывы до сильного. Воздух прогреется до +8°.

Завтра, в первый день ноября, ожидаются осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,+3°, днем 0,+5°.