Уфимская приемная Дмитрия Медведева отмечена на семинаре в ПФО Фото: пресс-служба Единой России Уфимская приемная Дмитрия Медведева отмечена на семинаре в ПФО Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Перми завершился семинар для руководителей Региональных общественных приёмных Дмитрия Медведева в Приволжском федеральном округе. В Прикамье приезжали руководители приемных Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Оренбургской, Кировской областей.

Участники ознакомились с деятельностью Региональной общественной приемной Пермского края, а также обменялись опытом организации работы с обращениями граждан.

Большой интерес представителей общественных приемных Приволжского округа вызвал доклад руководителя приемной в Уфе, депутата Госсобрания РБ Раиля Асадуллина. Он поделился опытом сотрудничества приемной с государственными органами власти и депутатским корпусом.

Так, по инициативе региональной общественной приемной в рамках проекта «Гражданский университет» была усовершенствована система студенческого самоуправления, включающая открытие двух факультетов по подготовке молодых активистов, придерживающихся идеологии партии. Это позволило не только пополнить ряды сторонников «Единой России», но и привлечь социально активную молодежь к реализации партийных проектов, а также оградить ее от участия в протестных движениях.

«Общественная приемная вот уже в течение нескольких лет участвует в реализации регионального партийного проекта «Память и гордость в сердцах поколений», направленного на проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Депутаты всех уровней проводят встречи с учащимися средних и профессиональных общеобразовательных учреждений. Народные избранники рассказывают о своем пути в большую политику, делятся опытом участияв законотворческой деятельности. Подобное общение позволяет сформировать у молодого поколения активную гражданскую позицию, а также способствуют развитию политической грамотности», – отметил Раиль Асадуллин.

В следующем году приемные председателя партии «Единая Россия» будут праздновать 10-летний юбилей со дня создания. Подготовка к юбилею идет во всех регионах России.