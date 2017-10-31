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Уфимские орнитологи предлагают придать Дёмскому болоту статус особо охраняемой природной территории

ОБЩЕСТВО / Год экологии

Уфимские орнитологи предлагают придать Дёмскому болоту статус особо охраняемой природной территории

Фото: https://vk.com/ufa.dema

Уфимские орнитологи предлагают придать Дёмскому болоту статус особо охраняемой природной территории

Фото: https://vk.com/ufa.dema

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимские орнитологи предлагают придать Дёмскому болоту статуса особо охраняемой природной территории — орнитологического заказника республиканского значения. Изучение уникального болотного комплекса в Дёмском районе столицы продолжается с октября 2016 года под руководством кандидата биологических наук Полины Полежанкиной.

За год наблюдений на болоте и в его самых ближайших окрестностях уфимскими орнитологами, в том числе обучающимися объединения «Юные орнитологи Башкирии» центра «Росток» было встречено 94 вида птиц, относящихся к 11 отрядам: аисто-, гусе-, соколо-, журавле-, ржанко-, голубе-, кукушко-, сово-, стриже-, дятло- и воробьинообразные. Из птиц, занесённых в Красную книгу Башкортостана и Красную книгу России, отмечены орлан-белохвост, сапсан, обыкновенный серый сорокопут и европейская белая лазоревка. Также из обитающих на Дёмском болоте птиц, в категорию нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Красной книги РБ, занесены: серый гусь, лебедь-шипун, луговой лунь, серый журавль, седой дятел, малая мухоловка, обыкновенный ремез и длиннохвостая чечевица.

По информации эколого-биологического центра «Росток», в Уфе за 120 с лишним лет изучения птиц было зарегистрировано более 210 видов. В целом на территории Башкирии более чем 200-летний период орнитологических исследований встречено 349 видов птиц. На Дёмском болоте и в его ближайших окрестностях встречается более трети птиц, зарегистрированных в Уфе, и более четверти птиц, зарегистрированных в республике.

Теги: экология, птицы, болота
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