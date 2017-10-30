УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Инспектора природного парка «Иремель» Сергея Сиротина наградили федеральной ведомственной медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», сообщает Минэкологии республики.

К награде жителя Башкортостана представили после того, как зимой 2015 года он нашел пропавшего туриста Николая Стрючкова. Путник двое суток выживал в Тыгынских болотах, его обнаружили только на третьи сутки.

«Когда туристы заходят в природный парк «Иремель» через пост Тюлюкской инспекции, они регистрируются. Однако бывают такие, которые игнорируют эти просьбы и проходят мимо, — рассказал Сергей Сиротин. — Но если человек действительно не вернулся, то со мной обязательно связываются либо родственники, либо сотрудники турбазы, где он остановился. Я по рации связываюсь с постом, там проверяют по списку — действительно ли такие люди прошли наверх и не вышли обратно. Мы уже знаем, где их искать. Все заблудившиеся уходят в одну сторону — к Тыгынским болотам. Этим летом у нас терялись четыре человека. Когда тепло, не страшно заночевать под открытым небом, а утром они сами выходят на тропу. А вот зимой нужно действовать сразу, ночь на горе люди могут не пережить. Приходится вызывать спасателей».

Эта награда за все годы труда, считает инспектор. Он не раз помогал сотрудникам МЧС в спасении потерявшихся, участвовал в спасении более десяти человек.