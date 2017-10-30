В Башкирии на водителя, сбившего на дороге ребенка, завели уголовное дело Фото: Андрей Старостин В Башкирии на водителя, сбившего на дороге ребенка, завели уголовное дело Фото: Андрей Старостин

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на водителя, сбившего на дороге ребенка, завели уголовное дело. Авария с участием 10-летнего ребенка произошла в июне текущего года в городе Нефтекамске. Юного пешехода на переходе сбил водитель автомобиля ВАЗ-2108. В тяжелом состоянии мальчик был госпитализирован в больницу.

За нарушение ПДД автовладелец был оштрафован на 1,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

В сентябре пострадавшему была проведена медицинская экспертиза, которая показала, что ему причинен тяжкий вред здоровью. В связи с этим имелись основания для квалификации действий виновника ДТП как уголовного преступления. Постановление по делу об административном правонарушении было отменено. На основании материалов прокурорской проверки в отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, сообщает прокуратура республики.