Серьезное ДТП под Уфой: машину смяла фура
Серьезное ДТП под Уфой: машину смяла фура Фото: Дорожный патруль -Уфа
Серьезное ДТП под Уфой: машину смяла фура Фото: Дорожный патруль -Уфа
УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня вечером, 30 октября на автодороге Авдон-Подымалово Тойота столкнулась с фурой Сканиа, сообщает «Дорожный патруль Уфа».
По непроверенной пока информации, японский автомобиль выезжал с прилегающей территории и не пропустил большегрузную машину. Кроссовер получил серьезные повреждения. Госпитализация понадобилась водителю и пассажирке из Тойоты.