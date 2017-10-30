Очередной случай браконьерства в Башкирии: жертвой стал лось Фото: автор Очередной случай браконьерства в Башкирии: жертвой стал лось Фото: автор

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Полицейские Балтачевского района Башкирии задержали браконьера, убившего на охоте лося без лицензии на отстрел животного.

Злоумышленник был задержан с поличным во время разделки туши. 46-летний неработающий местный житель занимался незаконной охотой в лесном массиве неподалеку от деревни Мата.

С места преступления следственно-оперативная группа изъяла ружье, патроны, гильзы, тушу лося и охотничий нож.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.