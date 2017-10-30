В Уфе в час пик столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие Фото: Дорожный патруль -Уфа



В Уфе в час пик столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие Фото: Дорожный патруль -Уфа

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня вечером в микрорайоне Сипайлово на улице Гагарина произошло ДТП с участием сразу трёх автомобилей.

По информации паблика «Дорожный патруль Уфа», водитель за рулём Киа совершал разворот напротив дома №49 и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся со встречной Ладой. Отечественный автомобиль также получил задний удар от двигавшегося в попутном направлении Фольксвагена. Его водитель не успел среагировать и вовремя остановиться.

В аварии пострадали два человека: водитель Лады и пассажирка из Киа.