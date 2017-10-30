Жителей Башкирии просят рассказать о мотивах вступления в брак и причинах развода Фото: с сайта http://zball33.ru/ Жителей Башкирии просят рассказать о мотивах вступления в брак и причинах развода Фото: с сайта http://zball33.ru/

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии просят принять участие в опросах о браках и разводах. Целями исследования является определение основных мотивов вступления в брак и причин, приводящих к частым разводам и непродолжительным бракам.

Опросы проходят на портале «Голос Республики Башкортостан», отвечать можно анонимно.

Любовь как основной мотив вступления в официальный брак занимает первое место. На второй позиции у респондентов по количеству ответов — общность взглядов и интересов. Желание иметь детей – на третьем месте, за ним следует ожидание ребенка. Среди остальных причин вступления брак значатся: желание иметь постоянного сексуального партнера, решение бытовых проблем, материальная обеспеченность будущего супруга, желание родителей.

Главная причина супругов разойтись, названная респондентами, проблема алкоголизма и наркомания. Разводятся из-за материальных трудностей, жилищных проблем, а также различия взглядов на жизнь и отсутствия взаимопонимания. Среди остальных мотивов — супружеская неверность, длительное раздельное проживание, вмешательство родителей (родственников) в дела семьи, домашнее насилие, необдуманное вступление в брак, сексуальная неудовлетворенность, невозможность иметь детей, конфликты на национальной и религиозной почве, большая разница в возрасте.

В опросах допускаются два-три варианта ответа. Ответы принимаются в течение двух ближайших месяцев.