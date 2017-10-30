УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На молодежном чемпионате мира по каратэ WKF, который проходил в Тенерифе (Испания) проходил, представители республики завоевали серебряную и бронзовую медали. Воспитанники уфимской спортивной школы №12 и Спортивной федерации каратэ Башкортостана выступали в составе сборной России.

Эрнест Шарафутдинов провел три схватки в рамках основного раунда, одержав уверенные победы над португальцем и израильтянином, уступив только индонезийцу. В утешительном поединке он одержал верх над спортсменом из Кыргызстана и вышел в бронзовый финал, в котором, в ходе напряженного поединка, выиграл бой у колумбийца.

Радмир Насыров уверенно дошел до финала, однако в решающем поединке уступил спортсмену из Саудовской Аравии и занял второе место.

Прошедший турнир является рейтинговым для отбора 16-17 летних спортсменов на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина). В соревнованиях приняли участие свыше 1700 участников из 109 стран, награды были разыграны в 35 весовых категориях, — сообщает пресс-служба Минспорта РБ.