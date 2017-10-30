Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

30 октября Понедельник

Уфа   °

Башкирские каратисты впервые в истории стали призерами молодежного чемпионата мира

СПОРТ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На молодежном чемпионате мира по каратэ WKF, который проходил в Тенерифе (Испания) проходил, представители республики завоевали серебряную и бронзовую медали. Воспитанники уфимской спортивной школы №12 и Спортивной федерации каратэ Башкортостана выступали в составе сборной России.

Эрнест Шарафутдинов провел три схватки в рамках основного раунда, одержав уверенные победы над португальцем и израильтянином, уступив только индонезийцу. В утешительном поединке он одержал верх над спортсменом из Кыргызстана и вышел в бронзовый финал, в котором, в ходе напряженного поединка, выиграл бой у колумбийца.

Радмир Насыров уверенно дошел до финала, однако в решающем поединке уступил спортсмену из Саудовской Аравии и занял второе место.

Прошедший турнир является рейтинговым для отбора 16-17 летних спортсменов на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина). В соревнованиях приняли участие свыше 1700 участников из 109 стран, награды были разыграны в 35 весовых категориях, — сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Теги: каратэ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть