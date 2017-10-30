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30 октября Понедельник

Уфа   °

В Уфе прошла всероссийская конференция, посвященная архивному наследию революции 1917 года

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфимском научном центре состоялась XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Археография Южного Урала: архивное наследие революции 1917 года». Ее организаторами выступили Управление по делам архивов Республики Башкортостан совместно с институтами УНЦ РАН, АН РБ, Башкирским региональным отделением Российского общества историков-архивистов. Мероприятие было приурочено 100-летию Государственной архивной службы России и Башкортостана, которое будет отмечаться в 2018 году.

В конференции приняли участие работники центральных и муниципальных архивов, ученые, аспиранты и студенты вузов республики и близлежащих регионов, в том числе участники и лауреаты всероссийского конкурса «Юный архивист».

В своем выступлении председатель УНЦ РАН Алексей Лачинов обозначил особую роль научного архива и ученых Уфимского научного центра в развитии исследовательской деятельности по истории Башкортостана.

Выступающие отметили, что историками и архивистами региона введены в научный и социальный оборот сотни тысяч документов, ставших основой многочисленных публикаций. Сегодня архивисты и историки региона активно занимаются созданием электронных копий документов, обеспечением широкого доступа к архивным электронным ресурсам, участвуют в создании единого информационного архивного пространства России.

Теги: УНЦ РАН, научный архив
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