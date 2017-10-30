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30 октября Понедельник

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Башкирия досрочно погасила два кредита Сбербанка России на 2,5 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирия досрочно погасила два кредита Сбербанка России на 2,5 млрд рублей Фото: Карина Камаева

Башкирия досрочно погасила два кредита Сбербанка России на 2,5 млрд рублей Фото: Карина Камаева

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минфин республики досрочно погасил два кредита Сбербанка России на общую сумму 2,5 млрд рублей. Кроме того, по ним выплачены проценты на сумму 15,8 млн рублей.

Досрочное погашение кредитов стало возможным благодаря профицитному исполнению республиканского бюджета по итогам девяти месяцев 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, кредиты были получены в декабре 2013 года по ставке 8,52% годовых со сроком погашения до 3 августа 2018 года.

С учетом проведенных операций объем государственного долга республики на конец октября составит 17,5 млрд рублей со снижением к уровню начала года на 25,6% (23,6 млрд).

Теги: кредиты, государственный долг
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