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В Башкирии на благоустройство города Туймазы по проекту «Городская среда» направили более 44 млн рублей

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В Башкирии на благоустройство города Туймазы по проекту «Городская среда» направили более 44 млн рублей Фото: администрация Туймазинского района

В Башкирии на благоустройство города Туймазы по проекту «Городская среда» направили более 44 млн рублей Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Город Туймазы начинает преображаться благодаря федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», реализуемому по всей стране по инициативе партии «Единая Россия». Чтобы претворить в жизнь все замыслы, в городе была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения город Туймазы на 2017 год».

В рамках реализации этой программы в городе благоустроили шесть дворовых территорий 14 многоквартирных домов, где основными видами работ были ремонт тротуаров и дворовых проездов, оборудование парковок, установка игровых или спортивных площадок, скамеек и урн, перенос опор электроосвещения. В общественных местах города обустроили автомобильную стоянку и детскую игровую площадку возле Дворца детского и юношеского творчества. В центральном парке культуры и отдыха провели капитальный ремонт уличного освещения, установили новые скамейки, урны, парковые вазоны, уложили брусчатку, резиновое покрытие на площадке для воркаута, отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, установили детскую игровую площадку; за гостиницей «Башкортостан» обустроили спортивную площадку и тротуары из асфальтобетона; на круговой развязке — пересечении улиц С. Юлаева и Островского — установили стелу с символикой города, сети уличного освещения, ограждение; возле ЗАГСа появились малые архитектурные формы.

Общий объем финансирования составил более 44 млн рублей, из которых на благоустройство дворовых территорий направлено более 30 млн, на благоустройство общественных территорий — более 14 млн, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: благоустройство, городская среда
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