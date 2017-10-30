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30 октября Понедельник

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На всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Алуште борцы из Башкирии завоевали два золота

СПОРТ

На всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Алуште борцы из Башкирии завоевали два золота

Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

На всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Алуште борцы из Башкирии завоевали два золота

Фото: Федерация греко-римской борьбы РБ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона олимпийских игр Рустема Казакова в Алушту съехались более 100 юных борцов из разных регионов страны, от Краснодара до Новосибирска.

Башкортостан представили воспитанник СШОР по спортивной борьбе РБ Адлан Амриев и белоречанин Саид-Хусейн Бакаев. Оба спортсмена завоевали золотые медали. В весовой категории 63 кг Саид-Хусейн Бакаев опередил соперников из Крыма. Адлан Амриев оставил позади себя сильнейших борцов из Красноярска, Мордовии и Московской области, сообщила пресс-секретарь Федерации греко-римской борьбы РБ Елена Ледяйкина.

По словам наставника одного из спортсменов Рамиля Сираева, оба спортсмена подошли к соревнованиям в хорошей физической форме.

«С 15 октября они участвовали в тренировочных мероприятиях в составе сборной России. Интенсивные тренировки, их волевые качества привели к такому высокому результату. Надеюсь, что на первенстве России они также не подведут», — поделился Рамиль Сираев.

В весовой категории до 63 кг на первом месте — Саид-Хусейн Бакаев (Башкортостан), второй — Владислав Воробьев (Петровка, Красногвардейский район), на третьем месте — Эрнес Каримов (Бахчисарай) и Дилявер Сейдалиев (Судак).

В весовой категории до 100 кг золото — у Адлана Амриева (Башкортостан), серебро — у Леонида Алексеева (Красноярск), бронза — у Романа Рубцова (Мордовия) и Александра Шапошникова (Московская область).

Теги: греко-римская борьба
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