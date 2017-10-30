В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются природные катаклизмы Фото: Башинформ В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются природные катаклизмы Фото: Башинформ

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие три дня в Уфе и республике ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, 1 и 2 ноября прогнозируются осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в городской «Службе спасения 112».

В связи с этим «Служба спасения 112» призывает уфимцев избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи, рекламными щитами, а также хрупкими и ненадежными конструкциями. Автовладельцам не рекомендуется оставлять свои транспортные средства возле деревьев, особенно на придомовой территории.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию, которая позволит совершить в случае необходимости маневр. Также рекомендуется передвигаться по городу осторожно, не перестраиваясь постоянно из ряда в ряд.

По данным метеорологов центра «Фобос», «во вторник большая часть территории Предуралья продолжит находиться в теплом секторе циклона, что определит преимущественно облачную, ветреную, дождливую погоду». В это же время в юго-западных районах республики начнет движение холодный атмосферный фронт, делая осадки более интенсивными.