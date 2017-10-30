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В Башкирии начали прием заявок на конкурс «Премия МИРа»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии начали прием заявок на конкурс «Премия МИРа» Фото: Из открытых источников

В Башкирии начали прием заявок на конкурс «Премия МИРа» Фото: Из открытых источников

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

До 10 ноября представители СМИ и блогеры могут получить «Премию МИРа» за освещение добрых поступков жителей России. Заявки принимаются до 10 ноября молодежной общественной организацией «Молодежь-Инициатива-Развитие».

«Премия МИРа» призвана объединить людей, чья жизненная позиция несет идеи добра и мира. Людей, которые способны своим примером мотивировать делать добрые дела. Это способ выразить признательность и уважение современным и будущим героям нашей страны, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания», — рассказали в пресс-службе Правительства Башкирии.

В конкурсе выберут лучшие работы в семи номинациях: о положительных моментах в инфраструктуре, о ЗОЖ, о людях, которые беспрерывно, в течение года, совершают добрые дела, о популяризации точных наук, о людях с инвалидностью и «Народная премия», победителя которой выбирают путем голосования.

Заявку можно оставить здесь.

Теги: конкурс, СМИ, молодежная общественная организация
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