УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студентка Уфимского медицинского колледжа Айсылу Кагарманова завоевала второе место на окружном этапе всероссийского конкурса профмастерства «У истоков жизни». Он проводился в Самаре на базе медколледжа имени Н. Ляпиной и собрал студентов выпускных курсов по специальности «Акушерское дело» из Уфы, Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова, Оренбурга, Саранска, Арзамаса.

Конкурсантки должны были в теории и на практике показать свое мастерство.

Практические задания будущие акушерки выполняли в условиях, максимально приближенных к реалиям профессиональной деятельности. Рабочие места конкурсантов были оснащены симуляторами, муляжами, медицинским оборудованием, инструментами и расходными материалами. На роботизированном симуляторе участники демонстрировали приемы родовспоможения.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители Минздрава Самарской области, а также областной клинической больницы имени В.Д. Середавина и Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, уточнили в Уфимском медколледже.