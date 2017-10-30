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30 октября Понедельник

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«У истоков жизни»: студентка Уфимского медколледжа завоевала второе место на окружном конкурсе среди будущих акушерок

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студентка Уфимского медицинского колледжа Айсылу Кагарманова завоевала второе место на окружном этапе всероссийского конкурса профмастерства «У истоков жизни». Он проводился в Самаре на базе медколледжа имени Н. Ляпиной и собрал студентов выпускных курсов по специальности «Акушерское дело» из Уфы, Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова, Оренбурга, Саранска, Арзамаса.

Конкурсантки должны были в теории и на практике показать свое мастерство.

Практические задания будущие акушерки выполняли в условиях, максимально приближенных к реалиям профессиональной деятельности. Рабочие места конкурсантов были оснащены симуляторами, муляжами, медицинским оборудованием, инструментами и расходными материалами. На роботизированном симуляторе участники демонстрировали приемы родовспоможения.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители Минздрава Самарской области, а также областной клинической больницы имени В.Д. Середавина и Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, уточнили в Уфимском медколледже.

Теги: конкурс профмастерства
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