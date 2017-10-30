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30 октября Понедельник

Уфа   °

В одном из крупных городов Башкирии закрылись почти все супермаркеты «Матрица»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В одном из крупных городов Башкирии закрылись почти все супермаркеты «Матрица» Фото: Галина Бахшиева

В одном из крупных городов Башкирии закрылись почти все супермаркеты «Матрица» Фото: Галина Бахшиева

УФА, 30 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Стерлитамаке продолжают закрываться местные продуктовые супермаркеты. Вслед за АО «Продтовары», который закрыл все магазины «Семерочка», «Тэмле», «Заря», перестали работать почти все супермаркеты другой башкирской сети «Матрица». Горожане, пришедшие сегодня в магазин на улице Артема, обнаружили, что супермаркет закрылся, сообщает новостной портал Sterlitamakcity.ru. Не работают также магазины на улице Дружбы и в торговом центре «Отрада». Продолжает работать единственная оставшаяся «Матрица» на улице К. Маркса.

По данным СМИ, на днях может прекратить работу еще один супермаркет башкирской сети «Полушка» на проспекте Октября в Стерлитамаке. Местные жители предполагают, что супермаркет не выдержал конкуренции.

Теги: продовольственный рынок, сеть супермаркетов
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